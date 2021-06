Incidente a Manila: l'equipaggio si è gettato nel fiume, ci sono feriti

(LaPresse) Una piccola nave cargo si è incendiata e poi è esplosa mentre era attraccata nella capitale filippina Manila per fare rifornimento. L’equipaggio, in preda al panico, si è lanciato nel fiume Pasig. Diverse le persone rimaste ferite, fiamme in una baraccoli in riva al fiume con dozzine di abitazioni danneggiate.

