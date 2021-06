Insieme a loro anche Charles Michel e Ursula von der Leyen

Al via il vertice del G7 in Cornovaglia. I sette leader mondiali, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, Mario Draghi, Justin Trudeau, Joe Biden e Yoshihide Suga, si sono riuniti per la consueta foto di gruppo sulle spiagge di Carbis Bay. Insieme a loro anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. La foto è stata fatta su una piattaforma piuttosto ampia, per mantenere un rigido distanziamento sociale.

