A Carbis Bay le navi della marina britannica pattugliano la costa

La Cornovaglia fa il conto alla rovescia in vista del G7 al via venerdì nel resort di Carbis Bay, dove i leader si incontrano per discutere dei temi caldi dell’agenda politica mondiale, con la pandemia al centro dei lavori. A fare gli onori di casa ci sarà il premier britannico Boris Johnson, che tra gli altri accoglierà anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Gli agenti sono dispiegati nella località della costa del sudovest dell’Inghilterra, da sempre popolare meta di vacanze, grazie ai suoi splendidi paesaggi punteggiati di scogliere. Le acque davanti alla baia di Saint Ives sono pattugliate dalla marina britannica.

