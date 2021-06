Chow Hang Tung: "Verso di me abuso di potere e accuse infondate"

Chow Hang Tung, vicepresidente dell’Alleanza di Hong Kong e attivista pro-democrazia arrestata ieri durante la veglia (vietata) in ricordo delle vittime di piazza Tienanmen è stata rilasciata. Uscendo dalla stazione di polizia iin cui era stata trattenuta, ha parlato con i giornalisti e lanciato un appello: “Voglio dire a tutti coloro che hanno partecipato a questo giro di vite sulla veglia: ‘Non nascondetevi più dietro il provvedimento dell’ordine Pubblico. Aprite gli occhi e guardate cosa state facendo: state coprendo il crimine degli assassini nel 1989 e allargando le ferite di tutte quelle famiglie delle vittime che hanno sofferto per 32 anni senza giustizia”. “Verso di me accuse infondate e un abuso di potere”, ha aggiunto l’attivista.

