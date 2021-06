Sessantenne veterano della politica è figlio di un capo di Stato. "Sarò il presidente di tutti", ha dichiarato nel primo discorso

Isaac Herzog è stato eletto presidente di Israele dalla Knesset. Il 9 luglio subentrerà a Reuven Rivlin, che lascerà l’incarico il mese prossimo. Sconfitta Miriam Peretz, educatrice considerata outsider, di orientamenti più conservatori e nazionalisti. Se avesse vinto, sarebbe stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente. Herzog, sessantenne, veterano della politica e membro di una nota famiglia, è l’undicesimo presidente dello Stato ebraico. È l’ex capo del partito laburista israeliano e leader dell’opposizione. E’ figlio di Chaim Herzog, ambasciatore dello Stato ebraico alle Nazioni unite prima di essere presidente tra il 1983 e il 1993. Lo zio, Abba Eban, fu il primo ministro degli Esteri del Paese e ambasciatore all’Onu e negli Usa; il nonno fu il primo rabbino capo d’Israele.

“Sarò il presidente di tutti”

“Sarò il presidente di tutti” ha dichiarato Herzog, nel primo discorso dopo l’elezione da parte della Knesset come futuro presidente, sottolineando che intende “costruire ponti” all’interno della società israeliana e con la diaspora, per “combattere l’antisemitismo e l’odio di Israele” e “salvaguardare le fondamenta della democrazia”. Lo ha riferito Times of Israel. “Accetto la pesante responsabilità che mi assegnate, accetto il privilegio di servire tutti gli israeliani”, ha aggiunto, dicendo anche di sperare di “essere in grado di lavorare con qualsiasi governo e qualsiasi primo ministro”.

Le congratulazioni di Netanyahu

“Gli faccio gli auguri a nome di tutti i cittadini israeliani, ringrazio Miriam Peretz per la sua onorevole candidatura e sono certo che continuerà a contribuire alla società israeliana, come ha fatto per l’intera vita”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, congratulandosi con Isaac Herzog per l’elezione a nuovo presidente. Lo hanno riferito i media israeliani.

