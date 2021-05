Le parole del presidente americano durante il Memorial Day

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che farà pressioni al leader del Cremlino, Vladimir Putin, affinché rispetti i diritti umani. “Tra un paio di settimane a Ginevra, incontrerò il presidente Putin. Gli chiarirò che gli Stati Uniti” non rimarranno “fermi” e non gli daranno “l’opportunità di violare i diritti umani”, ha detto capo della Casa Bianca durante il suo discorso in Delaware, tenuto in occasione del Memorial Day. L’incontro tra Putin e Biden è in programma il 16 giugno.

