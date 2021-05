L'aggressore è stato ucciso. Era un dipendente dell'azienda dove è avvenuta la strage

Diversi morti e feriti negli Stati Uniti durante una sparatoria avvenuta in un cantiere ferroviario di San Josè, in California. A dichiararlo è il portavoce dello sceriffo della contea di Santa Clara che ha specificato che il sospetto aggressore è stato ucciso. “Non posso confermare il numero esatto di feriti e decessi, ma vi dirò che si tratta di diversi feriti e vittime”, ha spiegato Russell Davis. Tra le vittime ci sarebbero dipendenti della Valley Transportation Authority. Come lo era lo stesso killer. La sparatoria è avvenuta non lontano dal dipartimento dello sceriffo, in un centro di controllo del transito che immagazzina i treni della metropolitana e dispone di un cortile di manutenzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata