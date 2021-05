Bourita: "Abbiamo bloccato 13mila tentativi di immigrazione irregolare dal 2017"

La Spagna sta cercando di usare quanto accaduto a Ceuta come “la salvezza per uscire dal dibattito reale” sulla crisi marocchino-spagnola relativa all’accoglienza da parte di Madrid del capo del Polisario, perseguito per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, stupro e violazioni dei diritti umani. Lo ha ribadito il Ministro degli Affari Esteri del Marocco Nasser Bourita. “Il registro del Marocco nella lotta all’immigrazione clandestina è noto”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che quanto accaduto a Ceuta viene prima di tutto a ricordare il costo che il Regno si assume per preservare il buon vicinato.

Nella lotta all’immigrazione illegale, “il Marocco non ha bisogno di essere notato dalla Spagna e dai suoi media”, ha detto, ricordando che il Regno ha bloccato 13.000 tentativi di immigrazione irregolare dal 2017, smantellato 4.163 reti di trafficanti e registrato 48 tentativi di assalto su Ceuta. “C’è una realtà, ci sono cifre che meritano un riconoscimento”, ha sostenuto il ministro, sottolineando che quanto accaduto a Ceuta ricorda anche “il costo finanziario che il Marocco si assume per questo buon vicinato, di cui alcuni hanno abusato in questi giorni”. “L’Europa non ci dà nemmeno il 20% del costo che il Marocco si assume nella lotta all’immigrazione illegale”, ha detto, aggiungendo che gli eventi degli ultimi giorni hanno dimostrato che il 99% dello sforzo nella lotta viene fatto dal Marocco contro ‘il nulla’ dall’altra parte”, ha affermato Bourita, che ha respinto le accuse di ricatto arrivate dalla Spagna.

“Il Marocco non è il gendarme, ma è sempre un attore responsabile” nella lotta all’immigrazione illegale, ha detto il ministro degli Affari esteri, sottolineando che anche il Regno ha il diritto di esigere la stessa responsabilità, lo stesso impegno e la stessa fiducia dei suoi partner. “Il buon vicinato e la collaborazione non sono slogan. Dobbiamo incarnarli. Sfortunatamente ciò che il Marocco ha ricevuto dal 17 aprile non è una prova di buon vicinato o partnership. Il Marocco di oggi non accetta più quel tipo di doppio discorso”, ha detto. La Spagna, ha detto il Ministro Bourita, “sta facendo pagare all’Europa il prezzo della sua goffaggine e deve spiegare all’Europa come un paese membro dell’UE ammette persone con identità false nel territorio europeo”. Madrid, ha aggiunto, “deve anche spiegare ai suoi partner europei come può ospitare nel territorio europeo qualcuno che è perseguito per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, stupro e violazioni dei diritti umani”.

