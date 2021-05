Non si arresta l'escalation militare nella Striscia di Gaza

(LaPresse) Nei raid notturni nella Striscia di Gaza, i militari israeliani hanno dichiarato di aver colpito l’abitazione di Yehiyeh Sinwar, il principale leader di Hamas. Un portavoce dell’esercito dello Stato ebraico ha dichiarato che il leader più anziano di Hamas, probabilmente, si sta nascondendo all’interno del territorio palestinese. Hamas e il gruppo militante della Jihad islamica hanno reso noto che 20 combattenti sono stati uccisi da quando sono scoppiati i combattimenti, mentre Israele afferma che il numero reale è molto più alto. Secondo le forze di difesa israeliane, i filmati mostrerebbero il momento in cui la casa di Sinwar viene colpita da un raid, con video in bianco e nero dalla cabina di pilotaggio dell’aereo che mostrano diverse esplosioni su quello che sembra essere un edificio residenziale in una zona sconosciuta di Gaza. Gli scontri, che durano da quasi una settimana, hanno provocato finora la morte di almeno 145 palestinesi a Gaza – tra cui 41 bambini e 23 donne – e otto morti da parte israeliana, compreso un bambino di 5 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata