Le immagini choc riprese da telecamere di sicurezza

(LaPresse) Non solo raid e lanci di razzi, tra israeliani e palestinesi la violenza esplode anche per le strade delle città e non solo tra manifestanti e forze di sicurezza. La polizia israeliana ha diffuso i filmati di alcune telecamere di sicurezza che a Gerusalemme hanno ripreso almeno due aggressioni improvvise ai danni di ebrei ortodossi che camminavano per strada. In uno degli episodi un uomo viene colpito con un calcio volante alle spalle da un giovane palestinese e poi da altri ragazzi mentre si trovava a terra. Un altro filmato mostra un’aggressione a colpi di scope.

