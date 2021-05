Lo Stato ebraico attiva il sistema antimissile Iron Dome

(LaPresse) Una raffica di decine di razzi è stata lanciata dalla Striscia di Gaza verso Israele, verso le città meridionali di Ashdod e Ashkelon (Ascalona), dove per la prima volta dall’inizio degli attacchi si sono sentite suonare le sirene. Due persone sono state ferite in modo lieve. Stando alle informazioni, una quarantina di razzi è stata lanciata in un breve lasso di tempo. Il sistema di difesa antimissile Iron Dome è attivo, ma non è chiaro quanti missili abbia intercettato. Si è registrato anche un lancio di razzi verso le comunità Hatzor e Gan Yavne.

