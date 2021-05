Notte di fuoco in Israele: razzi di Hamas su Gerusalemme, raid di risposta da Tel Aviv

Tensione altissima sulla Striscia dove gli scontri sono sfociati in confilitto aperto. Secondo fonti palestinesi sono almeno 24 i morti tra cui nove bambini

È sfociato in conflitto aperto lo scontro tra Israele e Hamas a Gaza dove nella notte, secondo quanto riferisce l’esercito israeliano, sono stati lanciati dalla Striscia almeno 200 razzi verso lo Stato Ebraico. Decine di questi sono stati intercettati dal sistema di difesa Irone Dome mentre l’esercito israeliano ha risposto con attacchi nella Striscia su circa 130 obiettivi mirati: tra questi secondo quanto riporta il Times of Israel, la casa di un alto comandante di Hamas, il quartier generale dell’intelligence di Hamas, due tunnel che si avvicinavano alla barriera di sicurezza nonché contro siti di produzione e stoccaggio di razzi.

Fra gli oltre 200 razzi lanciati da Hamas e altri militanti di Gaza, sei hanno preso di mira Gerusalemme, a circa 100 chilometri di distanza. Questo ha fatto scattare sirene anti-raid: è la prima volta che la città viene presa di mira dalla guerra del 2014. A Gerusalemme sono apparsi dei primi segnali di de-escalation nelle prime ore di martedì: la preghiera dell’alba da parte dei fedeli palestinesi alla moschea si è svolta senza scontri e Israele sembra avere limitato la presenza della sua polizia intorno al compound. Alcuni video amatoriali mostrano decine di fedeli che marciano verso la moschea cantando “sacrifichiamo il nostro sangue, anima per Al-Aqsa”.

Sale il bilancio di vittime e feriti

Secondo quanto riferiscono fonti palestinesi è salito a 24 morti, compresi nove bambini, il bilancio delle vittime, la maggior parte in attacchi israeliani. Queste vittime si aggiungono agli oltre 700 palestinesi rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza israeliane a Gerusalemme e in Cisgiordania nelle ultime 24 ore, circa 500 dei quali sono stati curati in ospedali. Per quanto riguarda Israele, l’esercito ha riferito di sei civili rimasti feriti dal lancio di un razzo martedì mattina ad Ashkelon, che ha colpito un condominio.

Le autorità sanitarie di Gaza riferiscono che almeno 12 degli oltre 20 morti sono attribuiti a raid aerei e 7 sono membri di una singola famiglia, fra cui 3 bambini, morti in una misteriosa esplosione nella città di Beit Hanoun nel nord della Striscia. Non è chiaro se l’esplosione sia stata causata da un raid aereo israeliano o da un razzo vagante. Oltre 100 gli abitanti di Gaza rimasti feriti nei raid, riferisce ancora il ministero della Sanità della Striscia.

Secondo quanto riferiscono i media locali, un attacco israeliano condotto con un drone ha ucciso un uomo nella città meridionale di Gaza di Khan Younis nelle prime ore di martedì. Il ministero della Sanità di Gaza e servizi di soccorso riferiscono inoltre di un altro raid in cui una donna e due uomini sono stati uccisi quando un missile ha colpito i piani superiori di un condominio nel campo rifugiati di Shati, alle porte di Gaza City. L’ala armata di Hamas ha riferito di avere intensificato il lancio di razzi a seguito del raid aereo su questa casa. L’esercito di Israele ha riferito di avere effettuato decine di attacchi aerei su Gaza da ieri sera, sostenendo di aver preso di mira installazioni militari e membri del gruppo: dice di avere colpito un tunnel di Hamas, lanciarazzi e almeno otto militanti. Inoltre nel sud di Israele un uomo israeliano è rimasto lievemente ferito dopo che un missile ha colpito un veicolo.

La risposta di Israele: “L’operazione durerà diversi giorni”

Agli attacchi in corso delle forze di difesa israeliane contro il gruppo di Hamas nella Striscia di Gaza è stato dato un nome ufficiale: Operazione ‘Guardiano delle mura’. Lo ha comunicato l’esercito, secondo quanto riporta il Times of Israel. Secondo i vertici militari di Tel Aviv si tratta di un’operazione che durerà diversi giorni. Martedì mattina Hamas ha invece rilasciato un comunicao nel quale si spiega che i razzi lanciati verso Israele fanno parte dell’Operazione “Al-Quds Sword” (Spada di Gerusalemme ndr): “In precedenza avevamo avvertito il nemico di non andare avanti con la sua aggressione contro i nostri luoghi santi e il nostro popolo. Il nemico, tuttavia, ha continuato la sua brutalità, quindi ora è il momento di pagarne il prezzo”, si legge nel comunicato.

