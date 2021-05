Oltre 60 morti in una serie di esplosioni davanti a una scuola femminile

Strage in una serie di esplosioni davanti a una scuola femminile a Kabul, in Afghanistan. Oltre 60 le vittime, soprattutto studentesse, e più di 150 feriti. All’esplosione di un’autobomba sarebbero seguite quelle di altri due ordigni rudimentali. L’attacco non è stato ancora rivendicato. Decine di ragazze sono state sepolte domenica in un cimitero in cima a una collina nella capitale afgana.

