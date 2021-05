Coinvolti tre enormi truck a 18 ruote, almeno due feriti

Un violento temporale ha causato un maxi-incidente nel nord del Texas lungo la Interstate 35. Tre enormi truck a 18 ruote si sono scontrati vicino a Waxahachie, a una cinquantina di chilometri a sud di Dallas. In quel momento, stando al National Weather Service, sulla zona si stava abbattendo un tornado che ha peggiorato la visibilità. Almeno due camionisti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in ambulanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata