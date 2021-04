Centinaia in strada a Gerusalemme contro il 'crime minister'

(LaPresse) Centinaia di israeliani sono scesi nuovamente in piazza nella notte tra sabato e domenica per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu a pochi giorni dal mandato ricevuto per formare un nuovo governo: le elezioni di due settimane fa gli hanno conferito una maggioranza risicata. I manifestanti, che hanno definito Netanyahu ‘crime minister’, ritengono che il premier non possa rimanere in carica mentre è ancora sotto processo per corruzione.

