L'arcivescovo Justin Welby ha officiato la funzione

(LaPresse) L’arcivescovo Justin Welby ha celebrato nella cattedrale di Canterbury una messa in ricordo del principe Filippo, morto all’età di 99 anni. “Per la famiglia reale, come per ogni altra, nessuna parola può raggiungere le profondità del dolore di un lutto”, ha dichiarato il Welby che ha poi aggiunto “preghiamo che il duca di Edimburgo riposi in pace e risorga in gloria”.

