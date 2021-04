Stormi di insetti minacciano ancora gli agricoltori dopo l'invasione dell'anno scorso

Le locuste tornano a minacciare le coltivazioni in Kenya dopo l’invasione degli insetti che ha causato già pesanti danni all’agricoltura del paese africano l’anno scorso, la più grave degli ultimi 70 anni. La terra è stata preparata per la semina in una stagione, quella tra marzo e maggio, contraddistinta da forti piogge. Nella zona di Baraka sono giunti convogli di soldati con fucili a spray per disinfestare l’area.

