L'evento organizzato per donare giocattoli ai bambini della zona

Centinaia di pescatori travestiti da Babbo Natale sul lago Norman, nella Carolina del Nord, per il torneo di pesca alla spigola più grande del mondo dedicato alla beneficienza. L’evento si è svolto con la sponsorizzazione del produttore di canne da pesca “Ugly Stik” che ha donato giocattoli a “Toys for Tots” per un valore stimato di oltre 15 mila dollari. La giornata si è svolta nel rispetto delle norme e delle misure anti Covid-19.

