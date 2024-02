Presentato a Roma 'La tana del coniglio'

Francesca Fialdini ha presentato a Roma il suo nuovo libro ‘Nella tana del coniglio‘ (edito da Rai Libri) all’Università degli Studi eCampus di Roma. L’incontro è stato moderato da Federico Brusa, psicologo e docente presso la facoltà di Psicologia dell’Università eCampus e in collegamento c’era Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra, direttore dei reparti di riabilitazione disturbi alimentari e Auxologia dell’Auxologico Piancavallo, direttore del laboratorio di ricerca di neuroscienze Metaboliche, che ha scritto il libro con Francesca Fialdini ‘Nella tana del coniglio’.

Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione’ tratta di sei incontri intimi, con persone affette da disturbi del comportamento alimentare, uno dei grandi mali del nostro secolo, per comprendere i motivi nascosti di un dolore che trasfigura il corpo ma inizia chissà dove. Martha, Benedetta, Marco, Giulia, Valentina ed Anna ci invitano a guardare cosa c’è dentro la tana in cui sono caduti mentre ricorrevano un mito, un ideale di perfezione, un bisogno d’amore, una visibilità. Pagine di successi e di dolore, che raccontano come determinazione, coraggio e volontà possano trasformare in trampolini di lancio e in occasioni di grande riscatto difficoltà e ostacoli di qualunque natura.

“L’intento di questo libro – dice l’autrice Francesca Fialdini – è portare a chiunque una riflessione sull’uso delle parole quando raccontiamo di anoressia, bulimia, binge eating e altre declinazioni dei disturbi del comportamento alimentare, consapevoli che le parole creano le nostre relazioni, propongono un’immagine di noi stessi e danno forma, come un gioco di specchi, alle nostre ansie e paure più profonde”. Francesca Fialdini, inviata, conduttrice e autrice. Lavora in Rai dal 2005, occupandosi con particolare attenzione di argomenti di attualità che hanno al centro le donne e i giovani. Da cinque edizioni conduce su Rai3 ‘Fame d’amore’, programma pluripremiato dedicato al racconto di disturbi del comportamento alimentare e altre espressioni del disagio giovanile.

