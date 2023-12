Azzurra Caltagirone: "Fondamentale tornatr a raccontare fatti"

“In questo momento dove siamo bombardati da fake news, siamo esposti a un populismo dove chi urla più forte ha ragione, credo sia fondamentale tornare alle origini dell’informazione: ovvero i fatti sono i fatti e noi vogliamo raccontare quelli”. Si è espressa così Azzurra Caltagirone, amministratrice delegata de Il Messaggero, in merito alla missione che il suo giornale, storico quotidiano della capitale, si è prefissato in questa fase storica. Lo ha fatto in occasione dell’evento di chiusura delle celebrazioni per i 145 anni de Il Messaggero, in cui, grazie alla collaborazione di Enel X, sulla facciata della sede sita in Via del tritone sono state proiettate alcune tra le prime pagine più importanti della storia del quotidiano e non solo. “Il rapporto con Roma? Profondo e viscerale. Siamo romani, parliamo a tutta l’Italia e siamo letti in tutta Italia, però siamo anche il giornale della capitale”, ha sottolineato Caltagirone, che ha poi indicato ai cronisti la sua copertina preferita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata