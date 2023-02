Marco Durante con sua moglie la modella Thea al ritiro del premio

Il presidente di LaPresse riceve dal Congresso il premio per la miglior agenzia di stampa in America al fianco di Associated Press. “Quello che oggi ho ricevuto ripaga di anni di sacrificio e di investimenti. Premiato da un Paese che non è la mia terra e questo un po’ mi amareggia ma resterò nel bene e nel male un vero italiano”, spiega Marco Durante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata