Il libro di Stefano Lucchini e Andrea Zoppini analizza il complesso tema della gestione degli istituti di credito nell’eurozona

‘Il futuro delle banche-vigilanza e regolazione nell’unione bancaria europea‘ è il titolo del nuovo volume di Stefano Lucchini, group chief institutional affairs and external communication di Intesa Sanpaolo, e Andrea Zoppini, professore ordinario di diritto civile presso il dipartimento di giurisprudenza dell’università Roma Tre. Edito da Baldini+Castoldi, il volume si propone di analizzare la complessa questione della gestione delle banche nell’eurozona, come evidenziato oggi in un articolo del Sole24Ore che sottolinea come il lavoro costituisca una di bussola per “valutare quello che le classi politiche faranno nei prossimi mesi: ci sono due poli opposti, libreale e sovranista, cioè l’ideologia – e l’importanza del consenso, cioè le scadenze elettorali. Staremo a vedere quali saranno le conseguenze sul futuro dell’Unione bancaria”.

