Il fondatore e Presidente dell'Agenzia apre un nuovo ufficio di corrispondenza a Washington e nuove collaborazioni americane

Un viaggio per consolidare la presenza di LaPresse negli Stati Uniti e stringere nuovi accordi strategici. Marco Durante è determinato a perseguire la strada dell’internazionalizzazione della agenzia che ha fondato e che in Italia è arrivata in 25 anni a salire sul podio di settore, prima in multimedialità. Nuove sedi dunque negli States, dove LP conta sull’appoggio del main partner mondiale Associated Press, e proprio da New York e dallo storico headquarter di AP che Durante ha iniziato la sua trasferta.

Al 200 di Liberty Street dove il giornalismo USA ha fatto la storia Durante e la Presidente di Associated Press Daisy Veerasingham hanno siglato insieme una bandiera a stelle e strisce ad inaugurare la nuova espansione. Oltre alla sede nella Grande Mela da dove Peter Green coordina il sito LaPresse.us, questa settimana LaPresse tiene a battesimo l’ufficio a Washington con il nuovo corrispondente Marco Liconti. Marco Durante il 16 sarà nella capitale ad incontrare l’ambasciatrice Mariangela Zappia e il viaggio proseguirà poi a Detroit, Miami e Los Angeles dove dal mese di maggio la redazione di LaPresse può contare su nuove e importanti collaborazioni.

