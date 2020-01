Borsa, chiusure in forte calo per listini europei, Londra -2,3%

di lal

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Chiusure in forte calo per i listini europei in scia ai timori sul coronavirus, con l'indice Cac40 di Parigi che perde il 2,68% a 5.863,02 punti, il Dax di Francoforte che cede il 2,74% a 13.204,77 punti e il Ftse100 di Londra che mostra una flessione del 2,29% a 7.412,05 punti. A Madrid l'indice Ibex lascia il 2,05% a 9.366,3 punti.

