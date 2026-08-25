Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica “per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali”. Lo conferma un portavoce aziendale. “Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del Gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura”, aggiunge il portavoce di Essilux. Intanto il titolo alla Borsa di Parigi ha fatto registrare un calo dello 0,3% dopo l’annuncio.
Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi EssilorLuxottica
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La nota della società: “Lo ringraziamo per aver contribuito alla crescita del Gruppo”