Bce, Nagel: “Rialzi dei tassi sempre più probabili se il quadro non cambia”

La Bce vede all’orizzonte un rialzo dei tassi di interesse. “Diventano sempre più probabili se il quadro inflazionistico non cambia in modo sostanziale”, ha detto il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, Joachim Nagel, in un’intervista a Handelsblatt.

Nagel ha ricordato che nell’ultima riunione “nel Consiglio direttivo della Bce abbiamo discusso un aumento dei tassi“, ma “alla fine abbiamo deciso all’unanimità di attendere le sei settimane fino alla prossima riunione di politica monetaria di giugno”, quando saranno disponibili “dati aggiuntivi e nuove previsioni degli esperti dell’intero Eurosistema su inflazione e crescita, e quindi una base decisionale più solida”.

Secondo il presidente della Bundesbank, “non possiamo ignorare gli elevati prezzi dell’energia” e “le aspettative d’inflazione a breve termine si sono già allontanate dal nostro obiettivo di inflazione”. Nagel ha aggiunto che “anche in caso di una rapida fine della guerra” in Medioriente “il tasso d’inflazione potrebbe rimanere elevato molto più a lungo di quanto pensassimo solo poche settimane fa”, citando tra le cause “capacità di raffinazione distrutte, scorte ridotte, catene di approvvigionamento interrotte e probabilmente una persistente elevata incertezza geopolitica”. Alla domanda sulla possibilità di un rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale, Nagel ha replicato: “Il Consiglio direttivo della Bce deciderà a giugno come procedere”.

Il banchiere centrale ha inoltre escluso timori di una perdita di controllo sulle aspettative d’inflazione: “Nessuno alza volentieri i tassi quando la crescita è fortemente penalizzata. Ma il nostro mandato è la stabilità dei prezzi”. “Nel lungo periodo è meglio per tutti se è chiaro che prendiamo sul serio il nostro obiettivo d’inflazione e manteniamo il tasso d’inflazione vicino al 2% nel medio termine”, ha aggiunto, assicurando: “Faremo il nostro lavoro, senza se e senza ma”.

Nagel ha infine commentato le attese dei mercati, che scontano “da due a tre rialzi dei tassi entro fine anno”, osservando che “la cosa migliore che possiamo fare per lo sviluppo economico di lungo periodo è garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine” e che la Bce “osserva attentamente i dati”.

Rehn: “Emergono i primi segnali di shock da stagflazione”

“Nei dati statistici erano già visibili i primi segnali”, con la crescita dell’Eurozona “solo leggermente positiva nel primo trimestre” e l’inflazione accelerata al 3%, ha affermato detto il membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea e governatore della banca centrale finlandese, Olli Rehn, avvertendo che la guerra in Iran e il rialzo dei prezzi energetici stanno aumentando i rischi di uno shock da stagflazione nell’area euro.

Nel corso di un intervento, Rehn ha precisato che l’attuale shock “non è grande quanto il precedente picco dei prezzi del 2022”, ma ha sottolineato che gli sviluppi recenti hanno allontanato lo scenario dall’ipotesi di base della Bce, avvicinandolo “a uno scenario meno favorevole, almeno per quanto riguarda i prezzi del petrolio”.