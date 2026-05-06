De Nora partecipa al più grande progetto di idrogeno verde nel Sud Europa

Industrie De Nora approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2026 e annuncia la partecipazione alla realizzazione di Moeve, il più grande progetto di idrogeno verde nell’Europa meridionale per un valore stimato compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Ok ai risultati del primo trimestre

Il consiglio di amministrazione di De Nora – società specializzata in elettrochimica e nelle tecnologie sostenibili – riunitosi sotto la presidenza di Federico De Nora ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2026. I ricavi si attestano a 178,5 milioni di euro, in calo del 10,9% su base annua rispetto ai 200,4 milioni del primo trimestre 2025.

L’Ebitda adjusted margin è al 20,2%, in crescita di 50 punti base rispetto al 19,7% del primo trimestre 2025; mentre l’utile netto adjusted si attesta a 19,1 milioni di euro (+1% sui 18,9 milioni nel primo trimestre 2025).

Il progetto Moeve

De Nora riporta poi di aver ricevuto dalla joint venture ‘thyssenkrupp nucera’ una prima parte degli ordini relativi al progetto Moeve in Andalusia, Spagna, dedicato alla produzione di idrogeno verde. Lo scope of supply di De Nora riguarda la fornitura di celle elettrolitiche dotate di coating anodico e catodico ad alte prestazioni, per una capacità pari a 300 MW (Megawatt) e un valore potenziale complessivo compreso tra 30 e 40 milioni di euro. Gli ordini ricevuti ammontano a circa la metà del valore complessivo dello scopo di fornitura, mentre i restanti ordinativi sono attesi entro il secondo trimestre dell’esercizio.

Modello business ben posizionato

“Il primo trimestre dell’esercizio si è svolto in un contesto turbolento, segnato da persistenti tensioni geopolitiche che si riflettono su diversi fattori macroeconomici, tra cui l’elevata volatilità dei prezzi delle materie prime, rendendo più complessa l’elaborazione delle previsioni di breve periodo – afferma Paolo Dellachà, amministratore delegato di Industrie De Nora – al contempo le tensioni sul sistema energetico globale stanno rafforzando, in Europa e non solo, l’urgenza di accelerare il percorso verso una maggiore sicurezza e indipendenza energetica, sostenendo la transizione verso soluzioni a basse emissioni di carbonio e modelli di utilizzo circolare delle risorse. In tale scenario, il modello di business di De Nora è ben posizionato per intercettare questi trend, già pienamente integrati nella strategia di crescita di medio-lungo termine del Gruppo”.

Traguardo per la decarbonizzazione

“In questo contesto, l’avvio in Spagna del progetto Moeve per la produzione di idrogeno verde, il più grande dell’Europa meridionale, che vede il coinvolgimento di De Nora – osserva Dellachà – rappresenta un traguardo di grande rilevanza per la decarbonizzazione europea e motivo di particolare soddisfazione. Il progetto conferma la dinamicità di un settore chiave per una transizione energetica efficace e sostenibile. Nel primo trimestre del 2026 il Gruppo ha conseguito risultati in linea con le attese. La redditività si è mantenuta solida, mentre il backlog del core business ha registrato una crescita significativa, raggiungendo il livello più elevato dalla fine del 2023, sostenuto da un forte incremento dei nuovi ordini”.