Generali lancia ‘Core tech’. La nuova software factory del Gruppo – annuncia l’assicurazione del Leone – punta ad accelerare la trasformazione tecnologica. Un’iniziativa “in linea con il Piano strategico ‘Lifetime partner 27: driving excellence’, attraverso la creazione di piattaforme scalabili, condivise e innovative a supporto della crescita del business e della capacità di creare maggior valore a servizio di clienti e partner.

Generali ‘Core tech’ si concentrerà sulla gestione e sull’ulteriore sviluppo di ‘Insurance in a box’ (Iiab), la piattaforma centralizzata e condivisa per i business vita e danni, con l’obiettivo di ampliare l’implementazione del programma; già attivo in Spagna e Svizzera e attualmente in estensione a Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia.

Fin dal suo lancio, Iiab ha svolto “un ruolo chiave nel rafforzare l’agilità tecnologica del Gruppo e nel generare economie di scala e di scopo lungo l’intera catena del valore assicurativo”. Il perimetro iniziale del progetto coprirà circa 15 milioni di polizze a livello di Gruppo.

Agendo come centro di eccellenza – osserva Generali – la nuova software factory sarà composta da un team di circa 150 esperti, adotterà metodologie di sviluppo avanzate, supportate da strumenti basati su Gen-AI, e lavorerà in stretta collaborazione con i team locali delle diverse business unit. Generali ‘Core tech’ si avvarrà della piattaforma di Rgi, provider leader nel software assicurativo in Italia e in Europa.

“Siamo entusiasti di lanciare Generali ‘Core tech’ come ulteriore esempio del nostro focus sulle sinergie di gruppo e sulla trasformazione tecnologica nell’ambito del piano strategico ‘Lifetime partner 27: driving excellence’ – rileva David Cis, group chief operating officer di Generali – ‘Core tech’ continuerà, insieme a Rgi, a far evolvere la piattaforma ‘Insurance in a Box’, comune a più business unit. Ci consentirà di presidiare con ancora più efficacia competenze chiave nello sviluppo dei nuovi sistemi,supportare i team locali e rafforzare l’utilizzo di Ai-Gen Ai nel radicale cambiamento dei processi di sviluppo software”.

Questa iniziativa strategica rientra nell’impegno di Generali “di utilizzare nuove soluzioni e piattaforme come acceleratori del piano ‘Lifetime partner 27: driving excellence’, che prevede investimenti per 1,2-1,3 miliardi di euro in Ai e tecnologia a sostegno dell’efficienza operativa, dell’eccellenza tecnica e della customer experience”.