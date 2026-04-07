In Cina spopolano i robot che puliscono le finestre: ecco come funzionano

In Cina prendono sempre più piede i robot che puliscono finestre e vetrate. Le immagini arrivano dalla provincia di Guangdong, nel sud del Paese. Sulla piattaforma di e-commerce cinese Tmall, le vendite sono aumentate del 70% su base annua nei primi tre mesi del 2026, poiché sempre più persone ne riconoscono il potenziale. Dai privati ai negozi in tanti li stanno utilizzando. Questi robot potrebbero rivelarsi particolarmente utili anche per i residenti dei grattacieli, dove la pulizia dei vetri esterni delle finestre rappresenta spesso una sfida importante.

Il robot si muove su cingoli gommati o ruote e rimane attaccato alla superficie grazie a un potente motore interno che crea un effetto ventosa. Sono dotati di sensori che rilevano i bordi delle finestre.