Iran, borse europee in forte calo: Milano amplia le perdite. Crollano i mercati asiatici

Apertura negativa per tutte le principali Borse europee in scia alle tensioni che restano alte in Medio Oriente con i loro effetti sui mercati energetici. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib cede l’1,75% a 42.091,73 punti dopo i primi scambi. In rialzo Tim (+5,52%) dopo l’Opas lanciata nei suoi confronti da Poste Italiane, che cede a sua volta il 4,1%. In calo anche Prysmian (-3,47%), Saipem (-3,1%) e Fincantieri (-2,7%). Francoforte cede il 2%, Londra l’1,46%, Parigi l’1,45%. In forte calo Madrid che cede l’1,8%, giù anche Amsterdam (-1,23%) e Zurigo (-1,62%). Milano poi amplia le perdite, arrivando a -2,52%.

A Piazza Affari Poste perde oltre l’8,% dopo il lancio dell’Opas su Tim

In netto calo Diasorin dopo i conti 2025 e il downgrade del rating da parte di Mediobanca, giù anche Poste (-8,76%) dopo il lancio dell’Opas da 10,8 miliardi di euro su Tim, che a sua volta conquista il 3,19%. Negativi anche i titoli di Stm (-4,38%) e Leonardo (-3,8%). In deciso calo Mps (-2,39%), con Plt Holding, facente capo alla famiglia Tortora, che sabato ha presentato una propria lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Mps proponendo l’uscente Luigi Lovaglio per il ruolo di Ad e l’ex Unicredit Cesare Bisoni come presidente.

Tonfo delle piazze asiatiche

Crollano le Borse asiatiche in scia all’ulteriore aumento delle tensioni nel quadrante mediorientale e alle loro ricadute, in primis sui mercati energetici. L’indice Nikkei cede il 3,48%, male le cinesi con Shanghai a -3,63% e il Component di Shenzhen a -3,76%, peggio ancora il Kospi di Seul a -6,49%.

Petrolio, prezzi futures Brent in rialzo a 109 dollari/barile

In rialzo – in scia alle ulteriori tensioni nel quadrante mediorientale – i futures petroliferi sul Brent per giugno, che conquistano attualmente il 2,37% a 109,01 dollari al barile. I futures per maggio sul West Texas Intermediate sono invece in rialzo dell’1,06% a 99,27 dollari al barile.

Lo Spread Btp-Bund supera i 100 punti base

Lo spread fra Btp e Bund supera i 100 punti base, attestandosi a 101 punti base in aumento di 10 punti base rispetto allo scorso venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 4,08%, quello dell’omologo tedesco al 3,07%.