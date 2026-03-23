Iran, missili balistici di Teheran su Israele. Forti esplosioni nella capitale della Repubblica Islamica

Le Forze di Difesa Israeliane affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord di Israele mentre la Repubblica islamica minaccia di chiudere Hormuz. L’Idf conferma che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare due missili balistici. Sempre l’esercito con la Stella di Davide parla di un’ondata di attacchi aerei “su vasta scala” a Teheran, per prendere di mira le infrastrutture del “regime del terrore”.

Guerra in Iran – Le notizie in diretta Le Forze di Difesa Israeliane affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord di Israele. L’Idf conferma che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare due missili balistici. Sempre l’esercito con la Stella di Davide parla di un’ondata di attacchi aerei “su vasta scala” a Teheran, per prendere di mira le infrastrutture del “regime del terrore”. Inizio diretta: 23/03/26 07:09 Fine diretta: 23/03/26 23:30