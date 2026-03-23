Iran, missili balistici di Teheran su Israele. Forti esplosioni nella capitale della Repubblica Islamica

Le Forze di Difesa Israeliane affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord di Israele mentre la Repubblica islamica minaccia di chiudere Hormuz. L’Idf conferma che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare due missili balistici. Sempre l’esercito con la Stella di Davide parla di un’ondata di attacchi aerei “su vasta scala” a Teheran, per prendere di mira le infrastrutture del “regime del terrore”.
Un’indagine delle Forze di difesa israeliane ha stabilito che Ofer Moskovitz, un agricoltore di 60 anni ucciso ieri mentre guidava nella località di confine settentrionale di Misgav Am, è stato colpito da un colpo di artiglieria israeliana andato a vuoto, e non da un attacco di Hezbollah. Moskovitz, spiega l’Idf, è stato ucciso da un bombardamento di artiglieria destinato a supportare le truppe impegnate nel sud Libano. L’indagine, sottolinea ancora l’esercito israeliano, ha rilevato “numerosi gravi problemi ed errori operativi” nella pianificazione e nel lancio dei proiettili di artiglieria.
Riteniamo che gli attacchi agli impianti nucleari siano potenzialmente estremamente pericolosi e carichi di conseguenze, forse persino irreparabili”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, riferendosi alla situazione intorno alla centrale nucleare di Bushehr, situata nella costa del Golfo Persico aggiungendo che la Russia sta inviando segnali di allarme sulla questione “vengono trasmessi anche alla parte americana”. Lo riporta Ria Novosti. “La Russia è in costante dialogo con l’Aiea”, ha aggiunto Peskov.
Una “soluzione politica e diplomatica è l’unica cosa che può effettivamente contribuire a disinnescare la situazione di tensione catastroficamente creatasi” in Medioriente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ai giornalisti, come riporta Ria Novosti.
Otto persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un attacco di Israele e Stati Uniti contro una zona residenziale a Khorramabad, capoluogo della regione di Lorestan, nel nord dell’Iran. Lo riporta l’agenzia iraniana Mehr.
Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, è ferito, isolato e non risponde ai messaggi che gli vengono trasmessi. Lo riferisce il Washington Post, citando funzionari della sicurezza statunitensi e israeliani. Nonostante questo, funzionari di Tel Aviv hanno affermato che i religiosi sopravvissuti e i leader del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran hanno consolidato il loro controllo sul Paese.
“Siamo naturalmente contrari al blocco dello Stretto di Hormuz, ma tali questioni devono essere valutate nel contesto della situazione complessiva in Medioriente”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko, citato da Interfax. “L’Iran, come altri Paesi, ha anche il diritto all’autodifesa, così come la interpreta. Questo non significa che approviamo tutto quello che sta accadendo lì”, ha detto ai giornalisti. “Attualmente questa questione è in discussione a livello del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Esistono progetti di risoluzione del Consiglio di Sicurezza presentati da diversi Paesi riguardo allo Stretto di Hormuz. Penso che la nostra posizione sarà chiaramente formulata in quella sede”, ha aggiunto. Rudenko ha detto che la Russia invita “alla risoluzione dell’intero conflitto, innanzitutto alla cessazione dell’aggressione da parte degli americani e degli israeliani contro l’Iran. Perché tutto quello che accade nello Stretto di Hormuz è una conseguenza diretta di questa azione illegale. Non appena la guerra finirà, penso che anche la situazione nello Stretto di Hormuz si normalizzerà”, ha concluso.
“La mia valutazione operativa complessiva” dell’atteggiamento militare iraniano “è che stiano agendo in uno stato di disperazione”. Lo ha detto il comandante del Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, in un’intervista a Iran International. Una valutazione, ha spiegato, basata su un cambiamento nel modello degli attacchi e su una notevole riduzione del volume di fuoco da parte di Teheran. “All’inizio del conflitto, si vedevano grandi quantità di droni e missili”, ha detto. “Ora non si vede più”. Secondo Cooper, il passaggio da attacchi su larga scala a lanci limitati è un segno della perdita della capacità di effettuare attacchi coordinati su larga scala. “Hanno deliberatamente preso di mira obiettivi civili più di 300 volte. Questo deve finire”, ha detto.
Un caccia statunitense colpito nello spazio aereo iraniano è precipitato in Kuwait. Lo riferisce l’emittente irachena Al-Ahed, ripresa dall’agenzia iraniana Fars.
Le Forze di Difesa Israeliane hanno rilevato un nuovo attacco missilistico balistico proveniente dall’Iran. Le sirene d’allarme sono scattate nell’area di Gerusalemme e nel sud di Israele.
Il Consiglio di Difesa dell’Iran ha minacciato di dispiegare mine navali in tutto il “Golfo Persico” nel caso in cui si verifichi un’invasione di terra. La dichiarazione arriva mentre a Teheran cresce la preoccupazione per il possibile arrivo dei Marines statunitensi nella regione. “Qualsiasi tentativo da parte del nemico di colpire le coste o le isole dell’Iran porterà, naturalmente e in conformità con la prassi militare consolidata, al dispiegamento di mine in tutte le rotte di accesso nel Golfo Persico e lungo le coste”, ha dichiarato il Consiglio.
Sei morti sono morti in attacchi contro abitazioni e un parco a Tabriz, in Iran. Lo ha riferito Majid Farshi, direttore generale della gestione delle crisi per la provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale, citato da Al Jazeera, spiegando che quattro persone sono state uccise e sei ferite in un attacco contro un complesso residenziale nella zona di Marzdaran, mentre altre due vittime sono state segnalate in un parco a Rabe Rashidi.
Violente esplosioni sono state segnalate nelle zone orientali e occidentali di Teheran e in molte altre città dell’Iran. A Bandar Abbas, riferisce Al Jazeera, è stata presa di mira una stazione radio e una persona è rimasta uccisa. A Khorramabad e Urmia sono state colpite due zone residenziali, causando vittime tra i civili. Anche a Isfahan, Karaj e Ahvaz si sono uditi rumori di esplosioni di grande portata. Ad Ahvaz un ospedale è stato danneggiato dalle esplosioni.
“Gli Stati Uniti sono amici, abbiamo importanti relazioni strategiche di vecchia data. Washington nel 2003 ha defenestrato la dittatura di Saddam Hussein, poi ha aiutato a sconfiggere l’Isis. Le nostre relazioni sono forti e abbiamo stretti rapporti economici, specie nel campo petrolifero. Del resto, abbiamo ottimi rapporti anche con l’Iran, ecco perché possiamo agire da mediatori”. Lo ha dichiarato al Corriere della Sera il premier iracheno Mohammed Shia al-Sudani, a proposito del conflitto in corso in Medioriente. “Tra le cause principali c’è la questione israelo-palestinese, che destabilizza l’intera regione. Con regolarità ogni pochi anni Israele provoca guerre, tragedie e morti, si mette al di sopra delle leggi internazionali. L’Iran da molto tempo ormai si pone come difensore della causa palestinese e ciò ha condotto sia alla guerra del giugno 2025 che a quest’ultima. Purtroppo gli Stati Uniti si sono lasciati trascinare in un nuovo attacco, ma ancora non è chiaro con quale obiettivo: oscillano tra il cambio di regime, la distruzione del materiale atomico e dei missili, oppure la sconfitta degli alleati dell’Iran. Resta il problema che siamo tutti coinvolti”, ha dichiarato. Donald Trump minaccia di distruggere il sistema energetico iraniano se Teheran non smette gli attacchi nel Golfo e non apre Hormuz. “È una pericolosa spirale di violenza. L’Iran a sua volta promette che reagirà. E a essere colpite ancora di più saranno le infrastrutture energetiche in tutta la regione”, ha spiegato.
La guerra è ancora agli inizi e potrebbe riservare delle sorprese nella fase successiva. Lo ha dichiarato Wafiq Safa, membro del Consiglio politico di Hezbollah all’emittente di Stato iraniana, aggiungendo che Israele non è riuscita a raggiungere i loro “obiettivi fondamentali” in Libano o in Iran. “Hezbollah ha sbalordito nemici, amici e avversari con il livello delle sue potenzialità e capacità”, ha spiegato nell’intervista ripresa dai media arabi. Safa ha sottolineato che “la resistenza ha sorpreso nemici, amici e avversari in termini di missili, droni e risorse umane”. “La guerra potrebbe protrarsi, ma l’obiettivo per la vittoria è impedire a Israele di raggiungere i propri obiettivi”, ha detto. Safa ha quindi smentito le voci sul declino di popolarità di Hezbollah e della sua base di sostenitori in Libano, ritenendo infondate le indiscrezioni sul crollo della sua immagine o sulla sua uscita dalla scena politica.
“La pace attraverso la forza, per usare un eufemismo!”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con evidente riferimento alla guerra con l’Iran.
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sta respingendo quelle che definisce false affermazioni degli Stati Uniti, secondo cui Teheran intenderebbe distruggere gli impianti di desalinizzazione dell’acqua nella regione del Golfo. “Quello che abbiamo fatto è annunciare la nostra decisione che, in caso di attacco alle centrali elettriche, l’Iran reagirà prendendo di mira le centrali elettriche del regime occupante (Israele, ndr) e le centrali elettriche dei paesi della regione che forniscono energia alle basi americane, e allo stesso tempo, le infrastrutture economiche, industriali ed energetiche in cui gli americani sono azionisti”, si legge nella dichiarazione. “Avete attaccato il nostro ospedale, non siamo stati noi. Avete attaccato i nostri centri di soccorso, non siamo stati noi; avete attaccato le nostre scuole, non siamo stati noi. Ma se attaccate la rete elettrica, noi attaccheremo la rete elettrica”, prosegue il comunicato. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha dichiarato che avrebbe reagito a qualsiasi minaccia con misure analoghe per scoraggiare tali attacchi. “Siamo determinati a rispondere a qualsiasi minaccia con lo stesso livello di deterrenza che essa genera, e lo faremo. L’America non conosce le nostre capacità e le vedrà sul campo”, ha aggiunto.
Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord di Israele. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato che i loro sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare due missili balistici iraniani durante gli attacchi notturni contro il sud di Israele, compresi quelli nei pressi di Dimona e Arad. Dall’inizio della guerra in Medio Oriente “l’Iran ha lanciato oltre 400 missili balistici. Abbiamo ottenuto ottimi risultati in termini di intercettazione. Il nostro tasso di successo nelle intercettazioni si aggira intorno al 92%”, ha dichiarato il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell’esercito israeliano.
Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver lanciato un’ondata di attacchi aerei “su vasta scala” a Teheran, prendendo di mira le infrastrutture del “regime del terrore” iraniano. Lo riporta Times of Israel.In precedenza, aveva aggiunto che diversi organi di sicurezza in Iran erano stati presi di mira tra cui una base militare utilizzata per l’addestramento dei soldati e lo stoccaggio di sistemi missilistici destinati a colpire aerei, un impianto di produzione e stoccaggio di armi del Ministero della Difesa, un sito di produzione di armi dell’Aeronautica militare delle Guardie Rivoluzionarie, il quartier generale del Ministero dell’Intelligence iraniano e il quartier generale di emergenza delle Forze di Sicurezza Interna.