mercoledì 11 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, Garante: “Spostare scioperi 16/2 e 7/3 fuori da calendario Giochi”

Rischio mobilitazione nel settore del trasporto aereo

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 potrebbero ‘salvarsi’ dagli scioperi. Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo. Così la Commissione di garanzia sugli scioperi in una nota, in cui si sottolinea che tali date sono state ritenute critiche dall’Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Per garantire un equo bilanciamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, la Commissione ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell’intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni, conclude la nota.

