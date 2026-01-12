Ex Ilva, muore operaio a Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato

All’ex Ilva muore un operaio nello stabilimento di Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato per 24 ore.

L’incidente sul lavoro che ha portato alla morte dell’operaio è avvenuto nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Ha perso la vita un dipendente di Acciaierie d’Italia. L’uomo sarebbe morto sul colpo dopo esser precipitato dal quinto piano dell’impianto. Sul posto sono giunti i soccorritori.

A seguito dell’incidente mortale, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito. La proclamazione dello sciopero coinvolge tutti i siti del gruppo, con articolazioni territoriali. In attesa di conoscere la dinamica – dicono i sindacati – “tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”.

Nei primi giorni di dicembre si era invece portato avanti uno sciopero a oltranza contro il Piano del governo per l’ex Ilva.

Gribaudo: “Sostegno allo sciopero”

“Il 2026 è appena iniziato e le morti sul lavoro non si arrestano, dopo un 2025 che è stato una strage – rileva Chiara Gribaudo, presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e vicepresidente del Pd – l’anno scorso si contano almeno 1450 morti sui luoghi di lavoro secondo l’Osservatorio di Bologna e il 2026 parte senza cambiare direzione. Aspetto che per questo ennesimo decesso si svolgano le dovute indagini ed esprimo le mie condoglianze ai famigliari della vittima, appoggiando lo sciopero indetto dai sindacati, ma non basta”.

“Invito quindi il governo ad accelerare i tempi per mettere in pratica, con i decreti, le poche e insufficienti novità del decreto Sicurezza sul lavoro – conclude Gribaudo – e a discutere insieme, in Parlamento e nelle sedi opportune, per un vero cambio di passo su un tema che, come giustamente detto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, necessita di un superamento delle divisioni politiche e di un lavoro bipartisan. Solo così potremo invertire la tendenza e rendere il 2026 un anno più sicuro”.

Uil: “Occorre fare di più”

“Apprendiamo con angoscia la notizia della morte di un operaio dell’ex Ilva. Un uomo giovane che lascia una moglie e un figlio piccolo. Ci stringiamo innanzitutto al fianco della famiglia e di tutti i suoi colleghi, ma questo non basta – dichiara la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese – il 2026 è iniziato malissimo: si muore aggrediti, si muore di freddo, si muore – ancora – di caduta o schiacciati da mezzi pesanti. Il problema della sicurezza sul lavoro è tutt’altro che risolto. Pur apprezzando i passi avanti fatti con il governo negli ultimi mesi, in particolare con la Legge 198/2025, è chiaro che occorre fare di più. Noi ci siamo, ai tavoli istituzionali ma anche accanto ai colleghi e alle colleghe della Uilm che, insieme a Fiom e Fim, hanno fin da subito proclamato uno sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. Chiediamo al governo di tenere aperto il confronto sul tema della sicurezza sul lavoro e di convocare al ministero del Lavoro i tavoli tematici per dare concretezza agli impegni presi”.

Uilm: “Tragedia si doveva evitare”

“La tragedia di questa mattina nell’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dove ha perso la vita un operaio specializzato di 46 anni precipitando nel vuoto da un’altezza di oltre 7 metri, rende drammatica una situazione già fortemente compromessa – dice Rocco Palombella, Segretario generale Uilm – è l’ulteriore perdita insopportabile di vite umane che si somma al sacrificio di questi lunghi anni e pone l’accento sull’emergenza legata ai mancati investimenti sulla manutenzione degli impianti e sulla sicurezza. Purtroppo le nostre denunce non sono mai state ascoltate fino in fondo. Questo tragico incidente impone a tutti una seria riflessione sulle responsabilità e su quello che doveva essere fatto per evitare che ciò accadesse. Chiediamo che sia fatta piena luce sulla dinamica e sulle responsabilità che hanno causato questa ennesima vittima. Siamo vicini alla famiglia di Claudio, a cui vanno le nostre più sincere condoglianze. Non vogliamo altre vittime sul lavoro. Ora servono risposte e soluzioni concrete”.