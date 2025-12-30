Ex Ilva, accordo con Flacks per l’acquisizione

Per l’ex Ilva di Taranto c’è l’accordo con Flacks con 5 miliardi di investimenti pronti a offrire garanzie per il futuro della grande fabbrica siderurgica.

A rompere le voci che si rincorrevano ci ha pensato proprio il fondatore del Gruppo Michael Flacks. Che con un post su Linkedin ha fatto chiarezza e dipanato ogni dubbio: ”Il Gruppo Flacks ha raggiunto un accordo con il governo italiano per l’acquisizione di Ilva steel, il più grande impianto siderurgico integrato d’Europa”.

Qualche ora prima, fonti che seguono da vicino la vicenda avevano spiegato che i commissari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria avevano ottenuto dai rispettivi Comitati di sorveglianza l’ok a procedere con il negoziato esclusivo con il gruppo statunitense, in cui verranno approfonditi dettagli sostanziali come la partecipazione dello Stato, la messa a terra degli investimenti e i risvolti occupazionali.

Entro il termine fissato alla mezzanotte dell’11 dicembre 2025 erano pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva, quella di Flacks Group e quella di Bedrock industries. La proposta scelta per la fase di esclusiva, come raccontato dal fondatore del fondo Michael Flacks in un’intervista a Bloomberg, prevede che il governo italiano mantenga una quota del 40% nell’ambito di una nuova società, che il fondo Usa acquisirebbe in una data non specificata per una cifra tra i 500 milioni e il miliardo di euro. Dopo aver rilevato l’acciaieria per la cifra di un euro, il business plan di Flacks prevederebbe 8.500 lavoratori e investimenti tali da raddoppiare la produzione di acciaio.

“Questa acquisizione – osserva quindi Michael Flacks – garantisce il futuro a lungo termine di una piattaforma industriale storica, sostiene circa 8.500 lavoratori qualificati e rafforza le catene di approvvigionamento europee fondamentali per il settore automobilistico, l’edilizia e le infrastrutture. Stiamo investendo fino a 5 miliardi di euro per modernizzare le operazioni, compresi l’elettrificazione e l’ammodernamento dei forni, promuovendo la decarbonizzazione, l’efficienza e la crescita sostenibile. Il governo italiano rimarrà un partner strategico con una quota del 40% mentre Flacks Group detiene un’opzione per acquisire un ulteriore 40% in futuro, riflettendo la nostra attenzione alla partnership industriale a lungo termine”.

“Questa transazione – conclude Flacks – mette al primo posto le persone. Il nostro obiettivo è investire a lungo termine, modernizzare in modo responsabile e garantire un futuro duraturo a questo storico stabilimento siderurgico”.