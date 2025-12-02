Ex Ilva, a Genova i lavoratori bloccano l’autostrada A10. A Taranto proclamato lo sciopero a oltranza

I lavoratori dell’ex Ilva di Genova bloccano l’autostrada A10. A Taranto si decide per lo sciopero a oltranza.

La protesta da un lato e lo sciopero dall’altro sono contro il Piano del governo sull’ex Ilva. In particolare al momento è più pressante la richiesta di un incontro a Palazzo Chigi; soprattutto dopo un altro intervento dedicato alla fabbrica di acciaio.

Operai in agitazione

A Genova il corteo dei manifestanti è entrato al casello di Cornigliano. E, dopo aver percorso le rampe di accesso, con uomini e mezzi, sono arrivati sulla carreggiata della A10 in direzione centro città fermando il traffico.

La protesta tanto per lo stabilimento di Genova (dove si sono uniti anche i dipendenti di Ansaldo energia) quanto per il grande siderurgico di Taranto va ora avanti a oltranza. Sulla costa jonica sono stati i sindacati infatti a proclamare l’agitazione fino a nuova comunicazione.

Le organizzazioni sindacali locali tarantine di Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno annunciato la proclamazione di uno sciopero a partire dalle 12.00 di oggi. Lo sciopero è finalizzato a richiedere un incontro per un unico tavolo a Palazzo Chigi. L’obiettivo è ottenere il ritiro del Piano e di avviare un confronto serio e costruttivo sui diritti, la sicurezza e il futuro dei lavoratori. Questo atto di protesta – fanno presente i sindacati – rappresenta un momento fondamentale per difendere i diritti di tutti i lavoratori e garantire un futuro di stabilità e dignità nel mondo del lavoro.

Sindacati contro il Piano del governo

”Ai lavoratori dell’ex Ilva, in occupazione a Genova e a quelli in mobilitazione a Novi Ligure e Racconigi, Palazzo Chigi deve dare ora una risposta urgente – dichiara Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil – è inaccettabile il Piano per chiudere l’ex Ilva. Noi non chiediamo cassa integrazione ma un Piano per il lavoro“.

“La situazione negli stabilimenti ex Ilva rischia di degenerare, i lavoratori stanno scioperando a oltranza a Genova come a Taranto per chiedere al governo di intervenire immediatamente – afferma Rocco Palombella, segretario generale Uilm – prima di tutto il governo deve eliminare il Piano di morte che ci è stato presentato e fare tutto ciò che è necessario per salvare la produzione di acciaio in Italia. Non vogliamo dividere cittadini e lavoratori, tutti vogliamo una fabbrica green con una vera decarbonizzazione. Questo è l’unico modo per salvaguardare ambiente, salute e occupazione”.

“Per queste ragioni – aggiunge Palombella – abbiamo chiesto una convocazione urgente a Palazzo Chigi che si basa su alcune premesse, la prima è il ritiro del Piano corto che ci hanno presentato all’incontro dell’11 novembre scorso. La Meloni ci metta la faccia, questa vertenza è arrivata a un punto di non ritorno ed è per questo che serve la massima responsabilità di tutti”.