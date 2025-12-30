Manovra 2026, via libera della Camera con 216 sì: diventa legge

La Camera dei deputati oggi ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2026, dopo l’ok raggiunto in Senato lo scorso 23 dicembre. 216 sì, 126 no e 3 astenute. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri ad ottobre, modificato in commissione al Senato e arrivato blindato a Montecitorio, diventerà così legge. “Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità” ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni dopo il via libera definitivo dell’Aula.

Manovra 2026, oggi il voto finale alla Camera