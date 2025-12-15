Eredità Agnelli, gip chiede per John Elkann imputazione coatta

“Pur esprimendo la nostra soddisfazione per le archiviazioni disposte dal gip, la sua decisione di imporre al pm di formulare l’imputazione per John Elkann e Gian Luca Ferrero è difficile da comprendere, perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, che erano solide e ben argomentate per tutti i nostri assistiti”. Così in una nota i legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra in merito al procedimento sull’eredità Agnelli.

“La decisione del gip a nostro avviso non vincola il gip che deve decidere sulla nostra istanza di messa alla prova. Abbiamo presentato una memoria rappresentando le ragioni giuridiche che sostengono la nostra posizione e abbiamo insistito per accoglimento dell’istanza di messa alla prova. Nel frattempo contro l’ordinanza del gip Borretta depositeremo ricorso per Cassazione eccependone l’abnormità“, aggiungono.

“Nel merito, per noi questi tecnicismi processuali non cambiano nulla: ribadiamo la nostra ferma convinzione che le accuse mosse a John Elkann siano prive di qualsiasi fondamento e riaffermiamo la forte convinzione che egli abbia sempre agito correttamente e nel pieno rispetto della legge. La scelta di John Elkann di aderire a un accordo non implica alcuna ammissione di responsabilità ed è stata infatti ispirata solo dalla volontà di chiudere rapidamente una vicenda personale molto dolorosa, tanto più dopo aver definito con l’Agenzia delle Entrate ogni possibile controversia attinente i tributi potenzialmente gravanti sui fratelli Elkann in qualità di eredi di Donna Marella Agnelli”, conclude la nota.

Archiviazione per Ginevra e Lapo, a febbraio udienza messa a prova John

È stata convocata una nuova udienza all’11 febbraio a carico di John Elkann nel processo sull’eredità Agnelli. Il rinvio è stato stabilito per approfondimenti sulla messa alla prova per Elkann per consentire al gip di studiare la memoria presentata dai legali di John Elkann. Il gip ha disposto poi un rinvio al 21 gennaio sul tema del patteggiamento proposto da Gianluca Ferrero. La decisione del gip – informa una nota dei legali – fa seguito alla decisione del Gip Borretta che ha disposto l’archiviazione completa del procedimento nei confronti di Ginevra Elkann, Lapo Elkann e del notaio Urs Robert von Gruenigen, accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri che avevano sollecitato l’archiviazione totale per tutti gli indagati. Il gip Borretta ha invece disposto una archiviazione parziale per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero, per i quali il giudice ha ordinato al pubblico ministero di formulare l’imputazione per due dei sei capi originariamente contestati.