Eredità Agnelli, spunta bozza notarile con passaggio di quota ‘Dicembre srl’ dall’Avvocato a Edoardo. Legali Elkann: “Irrilevante”

Nuovo capitolo della vicenda legata all’eredità Agnelli. Una bozza notarile senza firme, risalente a 25 anni fa, farebbe riferimento alla presunta volontà del presidente della Fiat Gianni Agnelli di cedere quote della ‘Dicembre Srl’ al figlio Edoardo, morto suicida a 46 anni appena 24 ore dopo la stesura di quel documento, il 15 novembre del 2000. E’ quanto emerge dal documento pubblicato in esclusiva da ‘Il Fatto Quotidiano’. “Siamo sconcertati dinanzi all’utilizzo mediatico di documenti processuali che non hanno alcun valore giuridico e che sono stati considerati del tutto irrilevanti anche nello stesso procedimento nel quale sono stati raccolti, con l’unico scopo di suscitare sensazionalismo nell’opinione pubblica”, affermano in una nota i legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra commentando tali indiscrezioni di stampa.

“Dal canto nostro continuiamo a ritenere le aule dei Tribunali e non gli organi di stampa i luoghi preposti per confutare le infondate pretese avversarie – prosegue la nota -. Segnaliamo, tuttavia che la selettiva diffusione di documenti processuali omette – non a caso – di renderne noti molti altri da cui si desume che le volontà di Gianni e Marella Agnelli sono state rispettate e adempiute in tutto e per tutto e che Margherita Agnelli ne era perfettamente a conoscenza. I nostri assistiti si riservano ogni iniziativa a difesa loro e della memoria dei nonni Gianni e Marella”.

Il testamento olografo di Gianni Agnelli

Un altro documento inedito, un testamento olografo dell’Avvocato, datato 1998, è stato portato in tribunale il 29 settembre scorso da Margherita Agnelli all’udienza della causa civile di Torino promossa nei confronti di John, Lapo, Ginevra Elkann. Gli avvocati della figlia dell’imprenditore hanno prodotto la copia di un nuovo ed inedito testamento dell’Avvocato che stabiliva che le sue partecipazioni nella società ‘Dicembre’, pari a circa il 25%, venissero attribuite al figlio Edoardo. Il documento è stato rinvenuto nel corso delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti, tra gli altri, di John Elkann, Gianluca Ferrero, con l’accusa di fraudolenta evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato italiano (i quali, si ricorda, hanno rispettivamente richiesto la messa alla prova e il patteggiamento, dando di fatto acquiescenza alle contestazioni mosse), e del Notaio Remo Morone (figlio di Ettore), quest’ultimo accusato di falso in atto pubblico.