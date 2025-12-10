Usa, la Fed taglia i tassi di 25 punti base: range 3,50%-3,75%

Il Federal Open Market Committee della Fed, la Federal Reserve statunitense, ha deciso di tagliare di 25 punti base i tassi d’interesse, portandoli nel range tra 3,5% e 3,75%. Nel valutare l’entità e la tempistica di ulteriori adeguamenti, il Fomc valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi, si sottolinea.

Si tratta del terzo taglio dei tassi consecutivo da parte della Fed, che ha però segnalato come nei prossimi mesi i tassi potrebbero rimanere invariati. Nelle loro proiezioni economiche trimestrali, i funzionari hanno infatti segnalato che prevedono di abbassare i tassi solo una volta nel corso del 2026. Una mossa che potrebbe suscitare la reazione del presidente Donald Trump, il quale ha chiesto a più riprese una decisa riduzione dei costi di finanziamento.

Fed: “Decisione presa con nove voti a favore e tre contrari”

La decisione da parte della Federal Reserve di tagliare di 25 punti base i tassi d’interesse, portandoli nel range tra 3,5% e 3,75%, è stata presa con nove voti a favore e tre contrari. Lo si legge nel comunicato della Federal Reserve che annuncia la decisione. A votare a favore, oltre il presidente Jerome Powell, sono stati il vicepresidente John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem, e Christopher J. Waller. Hanno votato invece contro la decisione Stephen I. Miran, che avrebbe preferito un taglio di mezzo punto percentuale, e Austan D. Goolsbee e Jeffrey R. Schmid, che avrebbero preferito non procedere ad alcun taglio.