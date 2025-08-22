Fed, Powell: “Mutato equilibrio rischi potrebbe giustificare taglio tassi”

“Con una politica monetaria restrittiva, le prospettive di base e il mutamento dell’equilibrio dei rischi potrebbero giustificare un aggiustamento del nostro orientamento“. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel suo discorso al simposio economico di Jackson Hole in Wyoming. “Il nostro tasso di riferimento è ora 100 punti base più vicino alla neutralità rispetto a un anno fa e la stabilità del tasso di disoccupazione e di altri indicatori del mercato del lavoro ci consente di procedere con cautela nel valutare eventuali modifiche al nostro orientamento di politica monetaria”, ha aggiunto.

“Gli effetti dei dazi sono chiaramente visibili sui prezzi al consumo”

“Gli effetti dei dazi sui prezzi al consumo sono ora chiaramente visibili. Prevediamo che tali effetti si accumuleranno nei prossimi mesi, con un’elevata incertezza circa i tempi e gli importi”, ha detto Powell. “La questione rilevante per la politica monetaria è se questi aumenti dei prezzi siano suscettibili di aumentare in modo significativo il rischio di un problema di inflazione persistente. Uno scenario di base ragionevole è che gli effetti saranno relativamente di breve durata, con una variazione una tantum del livello dei prezzi. Naturalmente, ‘una tantum’ non significa ‘tutto in una volta’. Ci vorrà ancora tempo prima che gli aumenti dei dazi si ripercuotano sulle catene di approvvigionamento e sulle reti di distribuzione. Inoltre, le aliquote dei dazi continuano a evolversi, prolungando potenzialmente il processo di aggiustamento”, ha aggiunto Powell.

“Rischi al ribasso per l’occupazione sono in aumento”

“Nel complesso, sebbene il mercato del lavoro sembri in equilibrio, si tratta di un equilibrio curioso, risultato di un marcato rallentamento sia dell’offerta che della domanda di lavoratori. Questa situazione insolita suggerisce che i rischi al ribasso per l’occupazione sono in aumento. E se tali rischi si concretizzeranno, potrebbero manifestarsi rapidamente sotto forma di un forte aumento dei licenziamenti e dell’occupazione”, ha sottolineato Powell.

“Prenderemo decisioni basate esclusivamente sulla valutazione dei dati”

“La politica monetaria non segue un percorso prestabilito. I membri del Fomc prenderanno queste decisioni basandosi esclusivamente sulla loro valutazione dei dati e delle loro implicazioni per le prospettive economiche e l’equilibrio dei rischi. Non devieremo mai da questo approccio”, ha aggiunto il presidente della Fed, concludendo: “Continuiamo inoltre a ritenere che un tasso di inflazione a più lungo termine del 2% sia il più coerente con i nostri obiettivi di doppio mandato. Riteniamo che il nostro impegno a favore di questo obiettivo sia un fattore chiave per mantenere ben ancorate le aspettative di inflazione a più lungo termine. Gli ultimi cinque anni ci hanno dolorosamente ricordato le difficoltà che l’inflazione elevata impone, in particolare a coloro che sono meno in grado di far fronte all’aumento dei costi dei beni di prima necessità”.