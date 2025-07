Usa, Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell: “Potrebbe essere licenziato”

Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell potrebbe essere licenziato a causa dei costi di ristrutturazione di due edifici della Fed a Washington. La Banca centrale Usa sta ristrutturando gli edifici da diversi anni, con un costo attuale stimato di circa 2,5 miliardi di dollari, 700 milioni in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Alla domanda di un giornalista se questo potesse essere un motivo per licenziare Powell, Trump ha risposto affermativamente.

“Penso che in un certo senso lo sia, perché se si guarda alla sua testimonianza… non parla del problema”, ha detto Trump. “È un grosso problema”. Non è la prima volta che Trump attacca Powell: il presidente Usa ha ripetutamente chiesto al numero uno della Banca centrale americana di tagliare il tasso di interesse a breve termine, in parte perché il presidente ritiene che ciò ridurrà i costi di finanziamento del governo.