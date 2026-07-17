Modena, uomo trovato morto in androne condominio: si indaga per omicidio

Giallo a Modena: i carabinieri indagano, con l’ipotesi di omicidio, sul caso di un uomo italiano di età compresa tra i 30 e i 35 anni che è stato trovato morto questa mattina in via Tignale del Garda a Modena. La vittima sarebbe stata uccisa a coltellate e non aveva i documenti con sé. Il corpo è stato ritrovato sulle scale.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e risalire al responsabile. I militari starebbero raccogliendo le testimonianze dei residenti. Da quanto si apprende, attualmente i carabinieri stanno ascoltando una donna che risiede nel condominio, nel tentativo di avere elementi utili alle indagini. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene escluso un possibile collegamento con ambienti legati alla droga. Alcuni residenti avrebbero riferito di aver sentito una lite intorno alle 5 del mattino.