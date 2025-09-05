Giorgio Armani, Scannapieco: “Si perde icona ma sistema ha resilienza”

“Giorgio Armani? Si perde un’icona, è un grande dispiacere sicuramente, ma c’è un sistema che ha resilienza e che porterà altre persone a tenere alta l’immagine di un’Italia che produce e che crea. È stata una delle copertine che ha aiutato l’Italia negli anni ad avere un posizionamento importante, è una grande storia di successo, una delle tante. l’Italia sa competere sui mercati e ha tante imprese piccole di nicchia in settori meno visibili, ma c’è un sistema industriale nella media impresa, che è molto vitale e competitivo”. Così Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, a margine del Forum Ambrosetti organizzato da The European House a Cernobbio.