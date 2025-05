Il presidente del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti a margine della 58esima edizione dell'evento

“L’Asia è il continente che cresce di più al mondo e quindi è molto importante per l’Italia esserci: è importante per le opportunità per le nostre aziende e per il lavoro che potranno trarre dall’avere una presenza anche istituzionale” in quella regione. Lo dice Giovanni Gorno Tempini, presidente del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, a margine della 58esima edizione delle riunioni annuali dell’Asian development bank (Adb) presso l’Allianz MiCo-Milano convention center. L’evento registra la partecipazione di ministri dei 69 Paesi membri dell’Adb, alti funzionari di organizzazioni internazionali, rappresentanti di banche multilaterali di sviluppo e del settore privato.

