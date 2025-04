Come sempre c'è la possibilità di completare il 730 semplificato. I modelli sono disponibili in consultazione, dal 15 maggio possono essere inviati

Da oggi, mercoledì 30 aprile 2025, è disponibile la dichiarazione precompilata 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i modelli della dichiarazione precompilata 2025?

I modelli saranno disponibili in modalità consultazione già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. Ci sono alcune novità legate alle ristrutturazioni delle case, e come sempre si può scegliere tra il 730 semplificato e la dichiarazione ‘completa’.

Quando sarà disponibile il 730 precompilato?

A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, saranno disponibili i modelli per la dichiarazione precompilata 2025 in consultazione. Dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025; scadenza il 31 ottobre per chi presenta il modello redditi.

Come fare il 730 2025 online?

Con il 730 semplificato sul portale il cittadino che sceglie questa modalità viene ‘guidato’ fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, e altro) sono per esempio raccolti nella sezione ‘casa’, gli oneri nella sezione ‘spese sostenute’, le informazioni su coniuge e figli nella sezione ‘famiglia’. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

A marzo lanciata la ‘super homepage’ dell’Agenzia delle Entrate

E’ stata poi lanciata a metà marzo la nuova ‘super homepage’ del sito dell’Agenzia delle Entrate, un’unica porta di accesso e uno spazio condiviso per visualizzare subito in primo piano i servizi online e le ultime notizie in materia fiscale. Collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, si apre una nuova pagina, una super-homepage che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività delle due Agenzie.

Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti, con una navigazione pensata per facilitare gli utenti nella scelta dell’ufficio a cui rivolgersi per ricevere assistenza.

