I modelli in consultazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Si potrà optare per il 730 semplificato

La precompilata 2025 è al via. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

Da quando

A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile saranno disponibili quindi in consultazione. Dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea.

Cosa fare

Con il 730 semplificato, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, e altro) sono per esempio raccolti nella sezione ‘casa’, gli oneri nella sezione ‘spese sostenute’, le informazioni su coniuge e figli nella sezione ‘famiglia’. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

I tempi

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025; scadenza il 31 ottobre per chi presenta il modello redditi.

