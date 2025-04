Il commento del ceo dopo il voto

“Oggi ha vinto la Società. Oggi ha vinto Generali”. Così il ceo di Generali Philippe Donnet, a un punto stampa dopo la assemblea degli azionisti del Gruppo, terminata da poco a Trieste, presso il Generali Convention Center, commentando l’esito del voto che ha visto vincere la lista di Mediobanca che lo ha riconfermato amministratore delegato, con il presidente Andrea Sironi, anch’esso riconfermato nel suo incarico.

“Il mercato si è espresso molto chiaramente” in assemblea “e direi anche con grande unanimità. Io ho sempre detto che questo non era un referendum per Natixis. Se lo fosse stato, sarebbe stato vinto, ma ho sempre detto che questo era il voto per la scelta di una visione per il futuro delle Generali, indipendente, italiana, internazionale”, ha continuato Donnet. I cronisti hanno chiesto al ceo un commento sul voto degli azionisti con riferimento in particolare anche alla alleanza con i francesi di Natixis.

