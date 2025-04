I lavoratori hanno incrociato le braccia in tutta Italia dopo la rottura delle trattative

Sciopero nazionale dei driver di Amazon, che oggi hanno incrociato le braccia in tutta Italia dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo. A Milano, alcune decine di fattorini hanno partecipato a un presidio organizzato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti davanti alla sede di Amazon Logistic in via Vincenzo Toffetti, esponendo un cartello con la scritta “Jeff, meno spazio e più driver”.

“Siamo qua per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e per chiedere di poter lavorare in sicurezza”, ha dichiarato Vittorio Raffele, uno dei driver in protesta. “Alcune rotte hanno carichi di lavoro insostenibili. Quando piove o c’è allerta meteo, uscire con i motorini o con i mezzi ‘cargo’ è troppo pericoloso e in più l’azienda non ci vuole riconoscere il giusto compenso per le trasferte. Il tavolo è saltato per due volte, ecco perché oggi siamo qua”.

