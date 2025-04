A Rho Fiera l'esposizione è aperta al pubblico dall'8 al 13 aprile

‘La dolce attesa‘ è il titolo del progetto-installazione del regista Paolo Sorrentino per il Salone del Mobile 2025, in corso fino al 13 aprile ai padiglioni di Rho Fiera Milano. “L’attesa è angoscia. La dolce attesa è un viaggio. Che stordisce e ipnotizza”, ha spiegato il regista premio Oscar che ha voluto rappresentare un ponte invisibile tra presente e futuro, in cui il desiderio si intreccia con il timore di incontrare il destino. Nell’area espositiva alle porte del capoluogo lombardo sono tantissimi i visitatori accorsi per la ‘Design Week’ per vedere tutte le novità legate al mondo del design e del progetto.

