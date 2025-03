Il segretario dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi

“I veri problemi arriveranno con la trattativa. Ovviamente abbiamo fatto il punto. Questo punto è servito a ribadire ancora una volta quali sono le priorità. Le priorità sono quelle di fare sicuramente in modo che i tempi si accorciano. Alla luce anche di quello che il Ministro oggi ha dichiarato. Non si può andare oltre il mese di giugno, però oltre al tempo bisogna fare anche bene e noi riteniamo che ci siano delle priorità, le priorità sono il rispetto dei livelli occupazionali e soprattutto come si realizzano gli investimenti, insomma il piano industriale noi vogliamo conoscere, senza il piano industriale non si va da nessuna parte, il piano industriale serve a capire realmente se gli acquirenti vogliono veramente investire in Italia, vogliono fare affari o vogliono invece impegnarsi a produrre acciaio green, a garantire i livelli occupazionali di tutti i lavoratori, nessuno escluso”. Così Rocco Palombella, segretario della Uilm, dopo l’incontro con a Chigi sul destino dell’ex Ilva.

